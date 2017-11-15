Алексей Улюкаев начал писать книгу о жизни

На сегодняшний день экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев за время следствия и суда прочитал уже более 50 книг. Об этом он сказал перед началом заседания в Замоскворецком суде столицы.

Отвечая на вопрос журналистов, не начал ли он сам писать книгу, экс-министр ответил:

Что значит, начал? Пишу уже. О чем? О жизни, о хорошей жизни… — сказал Улюкаев.

Улюкаев не раз приходил в суд с книгой и читал перед судебным заседанием. В середине августа – Чехов, в октябре лежала книга с произведением Франца Кафки «Процесс».

Сегодня в суде начался семнадцатый день процесса по делу Улюкаева.

Экс-главу Минэкономразвития обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает и настаивает, что это была спланированная провокация.