Игорь Сечин не явился по повторной повестке в суд над Улюкаевым

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь проигнорировал повестку судьи Замоскворецкого суда Москвы Ларисы Семеновой и не явился в качестве свидетеля на заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Последний, как следует из заявления Сечина в ФСБ, вымогал у него взятку в 2 млн долларов за якобы одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

— Свидетелю Сечину направлялась повторная повестка по электронной почте, факсом и «Почтой России». В «Почте России» ответили, что письмо ожидает адресата в месте вручения. По электронной почте…непонятно кто получил, — сказала судья участникам процесса.

По ее словам, в суд также пришло еще одно письмо — от ФСБ, которое гласит, что два их оперативных сотрудника (участвовавших в организации передачи взятки Улюкаеву — Ред) не могут явиться в качестве свидетелей, поскольку «находятся в долгосрочной командировке сроком на 2 месяца».

Несмотря на то, что неявка Сечина была абсолютно ожидаема, журналистов в суде, как и в понедельник, оказалось больше обычного. Все не оставляли надежды увидеть ключевого свидетеля по делу.

— Вы все еще надеетесь?! Это даже не смешно, — говорили защитники СМИ.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в свою очередь накануне заседания отказался комментировать возможность прихода главы компании в суд.

«Задача Роснефти — осуществлять производственную деятельность. Пресс-служба компании не обязана никого информировать о графике главы компании», — сказал Леонтьев.

Он уточнил, что компания не хочет участвовать в «странной ситуации, когда суд пытается общаться со свидетелем через журналистов».

«Существуют известные всем способы, каким образом должна быть обеспечена процессуальная деятельность. Для этого есть соответствующие органы — и это их задача, чтобы обеспечить явку свидетеля в суд», — подчеркнул он.

Сегодня в суде начался семнадцатый день процесса по делу Улюкаева. Перед началом слушания экс-министр Минэкономразвития рассказал, что начал писать книгу о жизни.

На прошлом заседании 13 ноября суд повторно вызвал Сечина и оперативным сотрудникам ФСБ, организовавшим передачу взятки экс-министру Алексею Улюкаеву.

Напомним, что Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает.

Глава нефтяной компании обратился в ФСБ, а 14 ноября 2016 года лично передал деньги Улюкаеву, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий.