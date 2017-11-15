РБК: Командир «ЧВК Вагнера» возглавил ресторанный бизнес «повара Путина»

Дмитрий Уткин, который является полным тезкой предполагаемого командира частной военной компании «Вагнер», стал гендиректором компании ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».

Источник, близкий к Пригожину, подтвердил изданию, что речь, действительно, идет о предполагаемом командире ЧВК «Вагнер». Таким образом, Уткин сменил на посту Анастасию Саутину.

СМИ не раз сообщали, что Пригожин может финансировать «ЧВК Вагнер». Издание «Фонтанка» заявляло, что журналисту, писавшему о связях Пригожина и ЧВК «Вагнер», угрожали люди из окружения бизнесмена.

Напомним, Дмитрий Уткин и «Конкорд менеджмент и консалтинг» с июня 2017 года находятся в санкционном списке США. О самой ЧВК «Вагнер» известно, что она была сформирована на основе ЧВК «Славянский корпус».

По информации «Фонтанки», группа участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году, с весны 2014 года находилась в Крыму, а затем — в Луганской области. С 2015 года деятельность подразделения полностью перенесена в Сирию.

Миллиардер Евгений Пригожин возглавляет корпорацию «Конкорд», которая обеспечивает продовольствием правительственные структуры и спецмероприятия для первых лиц государства. Бизнесмен фигурирует в расследованиях «Новой газеты».