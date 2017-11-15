Госдума одобрила поправки о СМИ-иноагентах

Госдума одобрила поправки, позволяющие признавать работающие в России средства массовой информации иностранными агентами, если те получают финансирование из-за рубежа, передает ТАСС.

После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для некоммерческих организаций, признанных в России иностранными агентами. Кроме того, таким СМИ будет грозить ответственность за нарушение законодательства об иноагентах.

По словам парламентариев, эта мера станет ответом на требование минюста США к американскому филиалу российского телеканала RT — зарегистрироваться в стране в качестве иноагента.

Напомним, 9 ноября стало известно, что Министерство юстиций США потребовало от телеканала Russia Today America зарегистрироваться в списке иностранных агентов до понедельника 13 ноября

После этого решения американских властей президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет действовать «зеркально и быстро».