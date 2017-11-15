Сторона защиты заявила об ухудшении здоровья Алексея Улюкаева

У бывшего министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева за время судебных заседаний ухудшилось здоровье. Передает корреспондент «Новой газеты» слова адвоката Улюкаева Ларисы Каштановой из зала суда.

«Проблема с глазами, частые головные боли, головокружения, критическая потеря веса», — сказала Каштанова. Она также добавила, что лечащий врачи пока не может поставить точный диагноз.

Сторона защиты попросила разрешение суда на выезд Улюкаева в Европейский медицинский центр в Москве, так как у него «расшатался зубной мост». Однако судья ответила, что просьбы не подаются в рамках ходатайств, а разрешаются как обычные заявления.

Заседание проходит в Замоскворецком суде Москвы. Это 17 день процесса по делу Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает и настаивает, что это была спланированная провокация.