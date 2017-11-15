Суд пошлет третью повестку Сечину по делу Улюкаева

Адвокаты экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева просили снова вызвать в Замоскворецкий суд Москвы в качестве свидетеля главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Сегодня последний второй раз подряд не явился на заседание, никак официально не уведомив суд о причинах своей неявки. Отказывается комментировать причины и официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Судья Лариса Семенова согласилась послать очередную — третью повестку Сечину.

Также пошлют третьи по счету повестки оперативным сотрудникам ФСБ Калиниченко и Селютину, которые участвовали в организации передачи взятки экс-министру. Сейчас как сообщило суду их руководство, они находятся в «долгосрочной командировке сроком на 2 месяца».

«Что нам мешает их ждать? Подождем», — прокомментировал неявку оперативников адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

Следующее заседание по делу состоится 22 ноября.

На прошлое заседание Сечин также не явился. Тогда СМИ сообщали, что в тот день глава нефтяной компании принимал участие в русско-турецких переговорах в Сочи. Эту информацию также подтверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, экс-министра Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает и настаивает, что это была спланированная провокация.