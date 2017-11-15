СМИ: ФБР начало расследование денежных переводов для российских посольств

ФБР расследует более 60 денежных переводов Министерства иностранных дел России посольствам страны по всему миру. Об этом сообщил BuzzFeed.

По данным информационного портала, в назначении многих переводов указана цель — «на избирательную кампанию 2016 года». Переводы проходили через американский Citibank и осуществлялись по всему миру, «от Афганистана до Нигерии». Общая сумма переводов составила более 380 тысяч долларов, пишет издание.

В российской дипмиссии, комментируя публикацию BuzzFeed, заявили, что деньги, переводы которых привлекли внимание ФБР, — это средства, на которые существует российское посольство в США.

«Нас совершенно не удивляет, что во вселенной американского мейнстрима Россия и Посольство России в Вашингтоне имеют единственной целью подорвать устои местной демократии. Теперь BuzzFeed вместе с ФБР и Конгрессом расследуют переводы средств, на которые существует Посольство и осуществляет свои функции в строгом соответствии с Венской конвенцией. Фактически, при содействии Citibank, расследуют деятельность Посольства. Это новая американская норма», — говорится в комментарии российского посольства в США.

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Напомним, США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса страны ведут расследование предполагаемого «российского следа». Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США.