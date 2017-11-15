РЖД запустили пассажирские поезда в обход Украины

РЖД запускают первые пассажирские поезда по железной дороге в обход Украины, сообщает «Прайм». Первыми пойдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

Новая железная дорога протяженностью 137 километров проходит полностью по территории России — по Воронежской и Ростовской областям.

Ожидается, что загрузка направления в летний период будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых составят пассажирские поезда дальнего следования.

Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября заявил, что компания запустит пассажирские поезда в два этапа: сначала туда переключат те составы, у которых нет промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

Железную дорогу в обход Украины начали строить на участке Журавка – Миллерово в 2014 году — после ухудшения отношений с Украиной. Прокладку путей завершили в августе, движение планировалось начать осенью. Ее стоимость оценивалась в 56 млрд руб.