Суд присяжных оправдал водителя «красногорского стрелка»

Присяжные оправдали Шоту Элизбарашвили — водителя бизнесмена Амирана Георгадзе, застрелившего в октябре 2015 года в Красногорске четырех человек, передает Интерфакс.

Шоте Элизбарашвили вменяли пособничество в трех из четырех совершенных его работодателем убийств, а также незаконное приобретение оружия.

Как сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, вердикт присяжных был единогласным — за оправдание подсудимого проголосовали все 12 присяжных. Сразу после оглашения вердикта Элизбарашвили освободили из-под стражи.

Напомним, 19 октября 2015 года бизнесмен Амиран Георгадзе застрелил первого замглавы Красногорска Юрия Караулова и руководителя красногорских электросетей Георгий Котляренко в здании местной администрации. Георгадзе скрылся c места преступления и по пути застрелил местного жителя Константина Смыслова и своего бизнес-партнера Тристана Закаидзе.

Самого Георгадзе обнаружили уже мертвым в одном из домов поселка Тимошкино. По версии следствия, Георгадзе расстрелял чиновников из-за долга в $20 млн, которые они должны были выплатить бизнесмену в виде отступных за выход из строительного бизнеса в Красногорском районе.