Армия Зимбабве задержала президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс, а также министра финансов республики Игнатиуса Чомбо. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает Arab News.

По данным портала, военные на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в городе. При этом представители армии страны отказались считать происходящее военным переворотом, отметив, что глава республики и его семья находятся в безопасности.

Напомним, накануне в столице Зимбабве Хараре прогремели несколько взрывов, военные захватили Гостелерадиокомпанию страны. Главнокомандующий Зимбабве Константино Чивенга предъявил руководству республики ультиматум, в частности, потребовав от властей прекратить чистки в правящей партии.

Кроме того, Чивенга не согласен с отстранением вице-президента страны Эммерсона Мнангагвы, который ранее публично обвинил супругу главы государства Грейс Мугабе в попытке отравить его и устранить как возможного преемника нынешнего президента.

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в Южной Родезии, бывшей на тот момент британской самоуправляемой территорией. Несколько лет Мугабе работал преподавателем в школах для африканцев.

Читайте также Россия пока отличается от Зимбабве одним  наличием элиты

В начале 1980-х годов в ходе процесса провозглашения независимости Зимбабве партия Мугабе одержала победу на парламентских выборах. Сам он тогда занял пост премьера. В ноябре 1987 года парламент Зимбабве принял поправку к конституции, упраздняющую должность премьера и передающую всю власть президенту. На этот пост был избран Мугабе. Впоследствии он неоднократно побеждал на президентских выборах.