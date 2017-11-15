РБК: Евгений Пригожин отверг связь с ЧВК «Вагнер»

Представитель совладельца группы компаний Евгения Пригожина сообщил РБК, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК «Вагнер» и в целом удивлен самим фактом ее существования (наемничество в России законодательно запрещено).

«Мы не в курсе деятельности упомянутой вами организации. Также Евгений Викторович просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования данной компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения», — сказал представитель предпринимателя.

Кроме этого, Пригожин заявил, что смена гендиректора входящего в его группу ресторанного холдинга «Конкорд Менеджмент и консалтинг» «произошла в связи с плановыми организационно-штатными мероприятиями внутри компании».

«Назначение Дмитрия Валерьевича Уткина генеральным директором — частное решение собственника ООО “Конкорд Менеджмент и консалтинг”», — сказал представитель бизнесмена. Он добавил, что ранее Уткин никогда не занимал должностей в структурах предпринимателя.

Накануне РБК со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс» сообщил, что этот пост занял Дмитрий Валерьевич Уткин — полный тезка предполагаемого командира ЧВК« Вагнер».

15 ноября «Фонтанка» сообщила, что индивидуальный номер налогоплательщика нового гендиректора ООО «Конкорд Менеджмент и консалтинг» не совпадает с ИНН Дмитрия Валерьевича Уткина, которого считают командиром ЧВК «Вагнер».

«Фонтанка» неоднократно называло Дмитрия Валерьевича Уткина командиром ЧВК «Вагнера». По информации издания, группа участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году, с весны 2014 года находилась в Крыму, а затем — в Луганской области. С 2015 года деятельность подразделения полностью перенесена в Сирию.

ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» входит в ГК «Конкорд». Фирма является управляющей компанией ресторанного холдинга Пригожина. Компании Пригожина поставляют питание для Управления делами президента России, московских школ и структур Минобороны.

Дмитрий Уткин и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» с июня 2017 года находятся в санкционном списке США.