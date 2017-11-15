Песков — об использовании скриншотов в материале Минобороны: ошибки случаются

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать значение ошибки, которая была в публикации Минобороны, когда к ней прикрепили скриншот из компьютерной игры, передает Интерфакс.

«Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки», — сказал Песков.

По его словам, в ведомстве заявили, что «исполнитель, который допустил такую оплошность, был наказан соответствующим образом».

Накануне группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что в аккаунтах Минобороны появились фейковые изображения. Речь идет о скриншотах из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator, а также скриншоты из видеороликов Минобороны Ирака о стрельбе по боевикам ИГ под Эль-Фаллуджей в июне 2016 года.

Речь идет о сообщении Минобороны о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии.

Ведомство назвало публикацию ошибкой.