Госдума разрешила признавать зарубежные СМИ иностранными агентами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон, позволяющий относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов, передает Интерфакс.

Для вступления закона в силу его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Российский Минюст сможет признать иноагентом «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица», получающие деньги от иностранных источников. В Госдуме заверили, что норма не будет распространяться на российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала.

После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для некоммерческих организаций, признанных в России иностранными агентами. Кроме того, таким СМИ будет грозить ответственность за нарушение законодательства об иноагентах.

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Предполагается, что новые ограничения могут коснуться «Радио Свобода», «Голоса Америки», «Би-би-си», СNN, Deutsche Welle и других заружебных СМИ, работающих в России.

По словам парламентариев, эта мера станет ответом на требование Минюста США к американскому филиалу российского телеканала RT, который накануне был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента.