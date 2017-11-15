Обвиняемая по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Балашихе выступила с последним словом

Обвиняемая по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Балашихе Ольга Алисова выступила с последним словом. Она признала свою вину и попросила изменить реальный срок на условный.

«Прошу суд, если он признает меня виновной, назначить мне наказание в виде условного срока, заменить общий режим на колонию-поселение. Вместе с тем, я считаю, что судебное следствие и предварительное расследование было несправедливо и не установило истину по делу», — сказала подсудимая.

Защита обвиняемой попросила при признании Алисовой виновной отсрочить отбывание реального срока наказания до достижения 14-летнего возраста ее дочерью или оправдать обвиняемую.

Согласно обвинительному заключению, Алисова проявила преступную небрежность, она не снизила скорость автомобиля, создала опасную ситуацию, хотя имела возможность заметить пешехода. Гособвинитель попросила суд признать Алисову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права управлять автомобилем на два года.

Прокуратура также попросила признать законными исковые требования потерпевшей стороны в размере более 60 тысяч рублей, причинение морального вреда в размере 10 млн рублей удовлетворить частично — взыскать с Алисовой в пользу потерпевших 3 млн рублей.

Адвокат семьи ребенка Виктор Данильченко просил признать Алисову виновной, а отец мальчика Роман Шимко — «назначить ей наиболее суровое наказание».

Напомним, 23 апреля во дворе жилого дома в Балашихе Ольга Алисова сбила ребенка, и ее автомобиль протащил его несколько метров. Уголовное дело о ДТП было возбуждено 16 мая. Алисовой предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Родители погибшего ребенка предъявили Алисовой иск на 10 млн рублей о возмещении морального вреда и 61 тысячу рублей за расходы на похороны.

Никита Всесвятский