Генпрокуратура прокомментировала неявку Сечина в суд по делу Улюкаева

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что ведомство надеется, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин все же явится в Замоскворецкий суд.

«Думаю, все будет решено к взаимному удовлетворению сторон, график согласуется и все состоится. Не думаю, что кто-то из участников процесса имеет намерение оскорблять суд», — сказал Куренной.

По его словам, командировки «долгими не бывают».

Ранее в среду суд решил в третий раз направить повестку Игорю Сечину. Он второй раз не явился на заседание по делу бывшего министра Алексея Улюкаева. Третьи по счету повестки оперативным сотрудникам ФСБ Калиниченко и Селютину, которые участвовали в организации передачи взятки экс-министру. Сейчас как сообщило суду их руководство, они находятся в «долгосрочной командировке сроком на 2 месяца».

Следующее заседание по делу состоится 22 ноября.

На прошлое заседание, которое прошло 13 ноября, Сечин также не явился.

Напомним, экс-министра Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает и настаивает, что это была спланированная провокация.