Турчак связал нападение на Кашина с борьбой за холдинг «Ленинец»

Журналиста Олега Кашина, которого избили в 2010 году, «использовали втемную», чтобы оговорить занимавшего на тот момент пост губернатора Псковской области Андрея Турчака. Об этом заявил сам Турчак в интервью «Коммерсанту», которое он дал в новой должности — вице-спикера Совета Федерации.

«Злоумышленники понимали, что Олег — блогер и будет придавать событиям максимальную публичность. Они просто использовали его втемную, чтобы оговорить меня, и, как торпеду, применили его абсолютно обоснованную злость. Некоторые возможные фигуранты дела арестованы, причем проходят не по делу Кашина, а по двум другим делам. Некоторые из них в международном розыске», — заявил Турчак.

Дело Кашина он связал с борьбой за контроль над оборонным холдингом «Ленинец», который контролируют отец и брат Андрея Турчака — Анатолий и Борис Турчаки.

«В 2014 году среди белого дня похищают [директора ОАО «Управляющей компании “Проминвест”», управляющего органа АО «Заслон» Александра] Горбунова, обкалывают транквилизаторами и вывозят за город. Пытают под видеозапись, требуют дать показания на меня как возможного заказчика нападения на Олега. Одновременно с этим заставляют его подписать передаточное распоряжение с открытой датой на 60% акций предприятия, в котором “Ростех” и “Ленинец” являются партнерами», — сообщил Турчак.

После того, как Горбунов отказался это сделать, ему, со слов Турчака, предъявили «сфабрикованное обвинение в схроне оружия на территории собственной фермы, чтобы закрыть его на полгода, а за это время полностью предприятие забрать».

«Первоначальные показания единственного свидетеля и обвиняемого по делу Кашина Данилы Веселова [охранник петербургского ОАО “Механический завод”, входящего в оборонное АО «Заслон»] не подтвердились, он признал, что оговорил Александра Горбунова. Я надеюсь, что по этому делу скоро будет решение суда», — добавил Турчак.

Кроме этого, Турчак рассказал о том, что был допрошен практически сразу после покушения на Кашина. «И это была не просто беседа, а комплекс следственных действий», — отметил он, не уточнив подрбностей.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ответ на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, попросившей его объяснить, почему он не был допрошен по делу об избиении Кашина, посоветовал не использовать «слухи и сплетни». «У вас ошибочная информация по поводу следственных действий, которые были по этому делу проведены», — сказал он.

8 ноября Андрея Турчака избрали вице-спикером Совета Федерации. За месяц до этого он ушел с поста губернатора Псковской области. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия». Газета «Ведомости» писала, что это решение принял президент России Владимир Путин.

Журналиста Олега Кашина избили в 2010 году. Два фигуранта этого дела — Александр Мешков (свидетель) и Данила Веселов (предполагаемый исполнитель) — назвали Турчака заказчиком избиения. Турчак отрицает свою причастность к нападению.