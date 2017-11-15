Transparency: каждый четвертый человек в мире дает взятки

Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International опубликовал доклад «Барометр мировой коррупции-2017», согласно которому почти каждый четвертый в мире давал взятки при обращении за государственными услугами. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Доклад основан на интервью, проведенных с 2014 года по январь 2017 года. Специалисты опросили 162 136 человек в 119 странах мира.

Самыми коррумпированными опрошенные назвали полицейских и избранных представителей власти. Такого мнения придерживаются 36 % респондентов.

В частности, в Северной и Южной Америке полицию, как и народных избранников коррумпированными посчитали 46 % опрошенных. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и в странных Африки, располагающихся к югу от Сахары, полицию назвали самым коррумпированным общественным институтом 39 и 47 % опрошенных соответственно. В то время как в Европе и Центральной Азии 31 % респондентов заявили о коррумпированности избранных представителей власти.

Самыми коррумпированными странами, согласно опросу Transparency International, оказались Йемен (77% респондентов заявили, что дают взятки), Индия (69%), Вьетнам (65%), Мексика (51%), Египет (50%), Судан и Марокко (48%).

При этом, более половины опрошенных считают, что простые люди сами могут противостоять коррупции без участия властей. Этот показатель наиболее высок среди тех, кто моложе 24 лет.

Напомним, это уже девятый доклад Transparency International о коррупции в мире. Последний такой опрос организация проводила с сентября 2012 по март 2013 года.