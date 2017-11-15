Главный свидетель по делу Белых Юрий Зудхаймер пришел в суд

Главный свидетель обвинения по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Юрий Зудхаймер пришел в суд. Сначала он читал показания по бумаге, однако судья Татьяна Васюченко попросила убрать ее.

В 2014 Белых якобы говорил Зудхаймеру, что бывший совладелец «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Альберт Ларицкий платил «таксу» правительству Кировской области «за предприятия» в размере 200 тысяч евро в год и потребовал то же самое от Зудхаймера как от нового владельца.

По словам Зудхаймера, он получил письмо из правительства Кировской области, где требовалось передать денежные средства крупными купюрами в наличной форме. Потом письмо куда-то исчезло, но после передачи денег в начале 2014 года продолжилось обсуждение инвестпроектов.

На вопрос прокурора, знает ли Зудхаймер, для чего нужны были Белых деньги, он ответил, что деньги планировалось потратить на избирательную кампанию. Однако потом Ларицкий сел в тюрьму.

«Он делал все, чтобы вытащить этого человека Ларицкого)», — пояснил Зудхаймер.

По его словам, он передал Белых 200 тысяч евро «в середине мая 2014-го».

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в столичном ресторане. Его обвиняют в получении взятки от Юрия Зудхаймера за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Позднее в отношении Белых возбудили еще одно дело по статье 290 УК России. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого. Сам Белых отрицает свою вину.