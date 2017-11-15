СМИ сообщили о гибели в Сирии уроженца республики Мордовии

В Сирии погиб 25-летний уроженец села Оброчное Ичалковского района республики Мордовия Юрий Эбель. Об этом сообщила в среду газета «Столица С».

Родственники погибшего рассказали, что Эбель служил в ЧВК «Вагнера», а в 2014 году участвовал в «миротворческой деятельности» в Крыму и на Донбассе. По их словам, мужчина погиб 20 октября под обстрелом, жертвами которого стали 18 человек.

В четверг группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), изучив профиль погибшего в соцсети «ВКонтакте», сообщила, что на одной из фотографий мужчина одет в военную форму с нашивкой военной разведки и рядом медалей и знаков отличия, среди которых — нагрудный знак «Гвардия», указывающий, что воинская часть, в которой проходил службу Эбель, носила звание «гвардейская».

Мордовское СМИ сообщило о гибели уроженца села Оброчное Юрия Эбеля. По данным издания, он и еще 17 человек погибли при обстреле https://t.co/TcfknWxan9 pic.twitter.com/4HRW8bXN0c — CIT (@CITeam_ru) November 15, 2017

«В российских вооруженных силах только 3-я и 22-я бригады спецназа ГРУ носят звание гвардейских. Они расположены в Тольятти и в Ростовской области соответственно. Что интересно, несмотря на окончание с отличием военного образовательного учреждения, а также получение ряда квалификационных знаков и службу в элитном подразделении, на фотографии Юрий Эбель изображен в погонах, соответствующих званию рядового», — отметили журналисты-расследователи.

Нахождение Эбеля на Донбассе косвенно подтверждается рядом фотографий, сделанных осенью 2014 года в Ростовской области в районе Матвеевого Кургана, добавили в CIT. Когда именно Юрий Эбель ушел с воинской службы и попал в ряды наемников ЧВК «Вагнера», неизвестно.

В конце октября Reuters сообщило, что с начала года в Сирии погиб как минимум 131 россиянин. Отмечалось, что среди погибших могут быть как россйские контрактники, так и бойцы частных военных компаний. По официальным данным, число погибших в Сирии россиян не превышает 50 человек.