Полиция возбудила уголовное дело из-за клеветы на главу службы безопасности «Роснефти»

ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело из-за распространении клеветнической информации о главе службы безопасности «Роснефти» Урале Латыпове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным агентства, речь идет о публикации на одном из интернет-порталов, в которой сообщалось, что Латыпов в 2012 году якобы уволился из Главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры России «из-за скандала, связанного с лоббистской деятельностью, несовместимой со служебными обязанностями».

Не исключено, что уголовное дело связано со статьей о Лапыпове, появившейся на сайте compromat.ru в июле 2017 года.

Урал Латыпов возглавил службу безопасности «Роснефти» в марте 2017 года. На этом посту он сменил генерала ФСБ Олега Феоктистова, которого называют одним из инициаторов дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке.