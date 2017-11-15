В Таджикистане газета сменила название на «Благодать лидера» из-за «веления времени»

Газета администрации таджикского города Шахринав сменила название с «Хакикати Шахринав» («Шахринавская правда») на «Файзи Пешво» («Благодать лидера»), передает «Радио Свобода».

Решение сменить название в редакции объяснили «велением времени». По словам главного редактора газеты Хикматулло Саттори, старое название издания не соответствовало современным реалиям.

Газета была основана в 1993 году, издается от четырех до шести раз в месяц тиражом 2 600 экземпляров. Издание публикует правительственные постановления и агитационно-пропагандистские материалы.

В мае прошлого года граждане Таджикистана проголосовали за предоставление действующему главе государства Эмомали Рахмону права баллотироваться на выборах президента неограниченное количество раз. С 2015 года Рахмон обладает статусом Лидера нации.