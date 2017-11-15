Россия согласилась отсрочить выплату миллиардного долга Венесуэлы

Представители правительств Венесуэлы и России подписали в Москве соглашение, согласно которому власти латиноамериканской страны получили отсрочку на десять лет в выплате долга на общую сумму 3,15 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина, с которым ознакомилось РБК.

По условиям соглашения, Каракас сможет постепенно возвращать России эту сумму в течение десяти лет, при этом в течение первых шести лет объем платежей будет минимальным.

«Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов», — приводит издание отрывок из заявления Минфина.

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Напомним, о возможности очередной реструктуризации долга Венесуэлы ранее заявлял президент страны Николас Мадуро во время визита в Москву. Отметим, что Россия уже в третий раз соглашается отсрочить Венесуэле выплату долга.

Изначально по договору от декабря 2011 года Венесуэла должна была погасить всю задолженность к 2019 году. Теперь же крайний срок погашения долга — 2027 год.