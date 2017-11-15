«Коммерсантъ» принес извинения «Роснефти»

Издательский дом (ИД) «Коммерсантъ» принес извинения нефтяной компании «Роснефть» за колонку заместителя шеф-редактора издания Дмитрия Бутрина, из-за которой был подан иск. «Роснефть» не видит оснований для дальнейших судебных разбирательств. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Он рассказал, что «Роснефть» получила письмо от ИД на имя главы компании Игоря Сечина, «в котором в очень корректной форме приносятся извинения за спорную публикацию». В письме также признается «отсутствие фактических оснований употребления наименования компании в спорном материале» (цитата из письма).

«Также издатели заверяют, что впредь будут стремиться использовать более удачные формулировки в отношении компании. Мы не видим никаких оснований для продолжения судебных разбирательств, мы полностью удовлетворены их позицией», — заключил Леонтьев.

Ранее глава юридической службы «Коммерсанта» Георгий Иванов сообщил агентству, что «Роснефть» и «Коммерсантъ» обсуждают мировое соглашение по иску нефтяной компании к изданию. Он не стал раскрывать, кто был инициатором мирового соглашения.

В середине октября нефтяная компания «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Москвы к газете «Коммерсантъ». Компания потребовала опровергнуть «огульные обвинения» в адрес «условного топ-менеджера “Роснефти”» в колонке заместителя шеф-редактора издания Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут». Тогда Михаил Леонтьев отмечал, что «Роснефть» не выдвигает к «Коммерсанту» никаких финансовых требований.

Колонка Дмитрия Бутрина была опубликована 14 августа. В ней шла речь о поправках в закон о закупках госкомпаний. Автор писал, что «сама по себе закупка чего угодно зампредом правления условной “Роснефти” у своей жены до тех пор, пока судом не установлен какой-либо ущерб от этого “Роснефти”, до Нового года, в общем, законна».

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, комментируя иск, заявил, что в издательском доме «не понимают, что конкретно должны опровергнуть». «В данной авторской колонке про конкретную “Роснефть” ничего не говорится», — говорил он.

«Роснефть» и лично ее руководитель Игорь Сечин неоднократно судились с российскими СМИ, в частности, с холдингом РБК, газетой «Ведомости» и «Новой газетой».