В Госдуме рассказали об уголовной ответственности за отказ СМИ стать иноагентом

Иностранным СМИ, которые откажутся выполнять обязанности, которые на них возлагаются после попадания в список иноагентов, может грозить уголовная ответственность. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко телеканалу «Россия 1».

Ревенко напомнил, что в российском законодательстве существует статья за злостное неисполнение обязанностей иностранного агента (330.1 УК РФ), а максимальный срок заключения по ней составляет до двух лет лишения свободы.

«В этой статье ничего не сказано о средствах массовой информации, которые будут признаны у нас иностранными агентами. Поэтому, возможно, нам еще придется вернуться к этой теме и уточнить законодательство в этой части», — отметил депутат.

Кроме того, Ревенко уточнил, что в США за отказ регистрироваться в качестве иноагента Russia Today угрожали до пяти лет тюрьмы.

Напомним, 15 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов.

После вступлении закона в силу Минюст сможет признавать иноагентом «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица», получающие деньги от иностранных источников.

В Госдуме заверили, что норма не будет распространяться на российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала. Предполагается, что новые ограничения могут коснуться «Радио Свобода», «Голоса Америки», «Би-би-си», СNN, Deutsche Welle.

Российские парламентарии начали обсуждать идею о внесении зарубежных СМИ в реестр иноагентов после того, ка Минюст США потребовал от телеканала Russia Today зарегистрироваться в качестве иноагента. В противном случае Минюст США обещал арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.