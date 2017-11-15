Путин утвердил систему оценки эффективности региональных властей

Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий перечень показателей, по которому будут оценивать работу региональных органов власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оценивать эффективность деятельности региональных властей, согласно указу, будут на основании докладов, которые главы областей теперь обязаны будут ежегодно представлять в правительство России. По этим же документам будут анализировать планы региональных властей на 3-х летний период.

Главы регионов будут отчитываться о показателях своей деятельности по 24 пунктам. Среди которых, в частности, — показатель средней продолжительности предстоящей жизни, динамика реальной среднемесячной зарплаты, а также доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Также региональные власти должны будут отчитаться о коэффициенте доступности жилья, который будет исчисляться в количестве лет, необходимых семье из трех человек для приобретения квартиры площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи.

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Кроме того, Путин поручил до первого марта 2018 года оценить эффективность деятельности руководителей федеральных органов власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.