В Госдуму внесли законопроект о патриотическом воспитании россиян

Члены партии «Единая Россия» (всего 48 человек, в том числе Валентина Терешкова и Владислав Третьяк) внесли в Госдуму законопроект «О патриотическом воспитании». Документ опубликован в базе законодательной деятельности Федерального собрания.

В пояснительной записке к документу говорится, что закон призван установить единообразие в подходе к патриотическому воспитанию. Отмечается, что в некоторых регионах уже приняты подобные законы.

Необходимость принятия закона авторы объясняют тем, что сейчас в России нет правового регулирования отношений в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания.

В законопроекте также разъясняется, что такое патриотизм, отечество и патриотическое воспитание.

Так, «патриотизм» — это «нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить ему свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества».

«Отечество» — «Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации».

Согласно законопроекту, для реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания россияне могут объединяться в общественные организации, школьные, студенческие и иные патриотические клубы.

Кроме этого, организовывать мероприятия в области патриотического воспитания будут не только власти разных уровней, но и общественные объединения граждан, религиозные и некоммерческие организации, образовательные учреждения.

Отмечается, что в этих организациях создаются условия для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Они также могут рассчитывать на поддержку со стороны государства, в частности, им могут быть выделены гранты, льготы по уплате налогов и сборов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года.