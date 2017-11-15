Сбившую насмерть мальчика в Балашихе женщину приговорили к трем годам колонии

Суд в Подмосковье приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Суд также взыскал с нее 2,5 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Наказание в виде трех лет колонии общего режима просил прокурор. В своем последнем слове Алисова просила назначить ей наказание либо в виде условного срока, либо заменить общий режим на колонию-поселение, либо отсрочить наказание до достижении ее дочери возраста 14 лет.

Она также отметила, что считает судебное следствие и предварительное расследование «несправедливыми». Они, по ее мнению, не установили истину по делу.

Алисова лишь частично признала вину. По ее словам, она не могла видеть ребенка и выполняла все требования безопасности, в том числе не держала в руках телефон (на этом настаивала сторона обвинения).

Ранее Алисова заявила о готовности компенсировать материальные издержки на похороны — 61 560 рублей, но моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей отказалась платить, потому что произошедшее, по ее словам, — несчастный случай.

Смертельное ДТП произошло 23 апреля этого года. Под колесами автомобиля Ольги Алисовой погиб 6-летний Алексей Шимко. Трагедия произошла, когда он возвращался с прогулки домой.