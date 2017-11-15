Губернатор Белгородской области: России бы подошла просвещенная монархия

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко «двумя руками» проголосовал бы за монархиию в России наподобие той, которая существует в Швеции. Об этом он заявил телеканалу «Царьград».

«А если речь идет о той, что была у нас в 1917 году, то я против. Я за просвещенную и символическую монархию», — сказал Савченко.

По его мнению, монархия ближе всего к «ленинскому идеалу построения социализма или даже коммунизма», а король может выступать символом нации и стабильности. «Царь — это вершина справедливости», — пояснил губернатор.

Он считает, что нового царя можно найти среди ныне живущих представителей дома Романовых, или «идти по пути 1612 года», когда «Рюриков сменили на Романовых».

По словам Савченко причиной Октябрьской революции в 1917 году стал «прорыв энергии противоречия». «В России сотни лет были угнетатели и угнетенные, эта энергия накапливалась», — заявил политик.

Губернатор также назвал «мессианскую цель» России — «показать альтернативный путь цивилизационного развития — не общество потребления, а общество духовного развития».

Напомним, Евгений Савченко является членом совета партии «Единая Россия». Должность губернатора Белгородской области Савченко занял в 1993 году, с тех пор его избирали шесть раз подряд.