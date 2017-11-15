Навальный потребовал проверить Центр «Э» на причастность к нападению на него с зеленкой

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы оппозиционера Алексея Навального, обратился в прокуратуру с требованием проверить сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму МВД России на причастность к нападению с зеленкой на Навального в апреле этого года. Соответствующую жалобу оппозиционер опубликовал в своем блоге.

В документе говорится, что с момента нападения на Навального прошло 202 дня. Московской полиции не удалось установить местонахождение нападавших и расследование приостановили.

По мнению оппозиционера, к организации нападения на него могут быть причастны сотрудники Центра «Э» МВД. Навальный указывает на сюжет телеканала «Дождь», в котором бывший активист движения SERB говорит о связях его лидеров с Центром «Э».

Ранее пользователи соцсетей заподозрили в нападении на Алексея Навального активиста движения SERB Александра Петрунько, также известного тем, что он облил мочой фотографии Джока Стерджеса на выставке в Москве в сентябре 2016 года. Именно Петрунько, по мнению пользователей, плеснул оппозиционеру в лицо зеленку.

На видео также попал другой участник движения Алексей Кулаков, снимавший происходящее на камеру. После нападения у Навального диагностировали химический ожог глаза.