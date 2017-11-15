Миллера наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, передает Интерфакс.

Орден вручили «за большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность».

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени из рук президента получили космонавт Сергей Волков, ректоры Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и РАНХиГС Владимир Мау. Орден IV степени вручен космонавтам Михаилу Корниенко и Антону Шкаплерову, а также президенту страховой компании «Согласие» Аре Абрамяну.

Миллер стал первым человеком из мира бизнеса, удостоенным этой награды за всю ее историю. У Миллера уже есть орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медаль ордена «3a заслуги перед Отечеством» II степени.