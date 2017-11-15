Фигуранта «болотного дела» Бученкова заочно арестовали и объявили в розыск

Замосковорецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, сообщает Интерфакс.

«Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановлено до его розыска», — сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

На прошлой неделе стало известно, что Дмитрий Бученков покинул Россию. По его словам, он уехал «в одно из государств ЕС» и попросил там политического убежища. На вопрос, как он пересек границу, Бученков ответил, что он не первый и не последний, «который в такой ситуации это делает».

Бученков рассказал, что на него не надели браслет, когда переводили из СИЗО под домашний арест, потому что у нарофоминского подразделения ФСИН не хватило браслетов. В свою очередь, ведомство пообещало проверить действия сотрудников, которые должны были контролировать Бученкова.

Напомним, Дмитрия Бученкова обвиняют в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и нападении на полицейских. С марта 2017 года он находится под домашним арестом. Он не признает свою вину. Бученков настаивает, что в этот день он был в гостях у родителей в Нижнем Новгороде и приехал в Москву только поздно вечером.