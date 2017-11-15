Родственники рассказали о погибшем в Сирии военном из Мордовии

Друзья и родственники погибшего в Сирии 25-летнего жителя Мордовии Юрия Эбеля рассказали, что он был контрактником и ездил в Сирию несколько раз. Об этом сообщает РБК.

«Поехал в Сирию в октябре. Это была его третья поездка, и летом он сказал: „Это будет последний раз“. Нет бы сказать, что крайний. До этого он ездил весной 2017 года и в конце 2016 года. Тогда было все нормально», — рассказала Татьяна Морараш, которая знала Эбеля более десяти лет.

Как уточнила сестра Эбеля Оксана Нарзяева, молодой человек погиб 20 октября. Нарзяева уточнила, что ее брат был действующим военным с 2013 года.

Ранее мордовская газета «Столица-С» со ссылкой на родственников Эбеля сообщила, что в Сирии погибла группа добровольцев из 18 человек, попав под обстрел. По данным издания, Эбель служил в частной военной компании «Вагнера».

Похороны Эбеля прошли на его родине — в селе Оброчное Ичалковского района.

В конце октября Reuters сообщило, что с начала года в Сирии погиб как минимум 131 россиянин. Отмечалось, что среди погибших могут быть как россйские контрактники, так и бойцы частных военных компаний. По официальным данным, число погибших в Сирии россиян не превышает 50 человек.