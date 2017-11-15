Colta опубликовала составленный Минкультом список «нецелесообразных» участников Петербургского культурного форума

Издание Colta опубликовало документ за подписью первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова, в котором говорится о нецелесообразности приглашения на Петербургский международный культурный форум нескольких театральных режиссеров.

Речь, в частности, идет о художественном руководителе Малого драматического театра Льве Додине, худруке БДТ Андрее Могучем, режиссерах Кирилле Серебренникове, Дмитрие Крымове, Анатолии Васильеве и театральном критике Романе Должанском.

На большинство из упомянутых театральных деятелей составлено краткое досье, в котором дана характеристика их творчества. Так, творчество Додина, который «разделяет „оппозиционное“ политическое мировоззрение», способствует «размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, попыткам фальсификации российской истории». Постановки Васильева формирует у зрителей «депрессивную модель мировосприятия».

«Деятельность Серебренникова как режиссера и культурного менеджера способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры); присутствуют попытки фальсификации российской истории», — сказано в документе Минкультуры.

В первом списке, который опубликовал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, были указаны 12 имен: писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, кинокритик Андрей Плахов, режиссеры Кристоф Марталер и Александр Сокуров, писатель Дэвид Алмонд, журналистка Фекла Толстая, кинорежиссеры Энг Ли и Дэнни Бойл, писатель и художник Евгений Ельчин, филолог Рене Герра, а также главный редактор и директор издательства «Самокат» Ирина Балахонова.

В министерстве культуры тогда заявили, что не видели такого документа, а многие из упомянутых в списке культурных деятелей получили приглашения на форум.

Шестой Петербургский международный культурный форум пройдет 16—19 ноября.