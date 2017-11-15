Ксения Собчак решила пойти на выборы от партии «Гражданская инициатива»

Ксения Собчак и Андрей Нечаев договорились о создании предвыборной коалиции, в рамках которой партия «Гражданская инициатива» соберется на съезд для выдвижения Ксении Собчак на пост президента. Об этом сообщается на Youtube-канале Собчак.

Собчак рассказала, что встречалась с разными партиями демократического толка, и несколько дней назад призвала их к объединению.

«Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии „Гражданская инициатива“, если съезд утвердит мою кандидатуру. Идеология и ценности „Гражданской инициативы“ соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека. О России, как о европейской стране, устремлённой в будущее. Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях мы можем победить», – сказала Собчак.

Лидер партии Андрей Нечаев заявил, что присоединяется к призыву привлечь к кампании другие демократические партии.

«У нас есть готовность вместе работать, в частности помочь с созданием социально-экономической части программы. В знак этого родившегося союза, я хочу вручить Ксении партийный значок «Гражданской платформы», – сказал он.

Съезд партии состоится в 20-х числах декабря.

Ранее сообщалось, что Собчак может пойти на президентские выборы от ПАРНАСа.

Напомним, в середине октября Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».