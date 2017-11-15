Мальцев рассказал о получении политического убежища в ЕС

Лидер запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев получил политическое убежище в одной из европейских стран. Об этом он рассказал телеканалу «Настоящее время».

«Визу очень легко поставить, если ты реальный политический беженец. Если ты реально разыскиваешься за политическое преступление — проблем нет никаких», — сказал политик.

По словам Мальцева, который уехал из России в июле, в Европе ему «пришлось в тюрьме отсидеть и многое другое». Но он сумел обосновать, что преследуется в России по политическим мотивам, и был освобожден.

Ранее «Медиазона» узнала, что ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК России (организация террористического сообщества) в отношении Мальцева.

Напомним, что в конце октября суд признал экстремистским и запретил в России движение «Артподготовка». Мальцева заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).