Минюст направил предупреждение о «возможном ограничении деятельности» в России телеканалу «Настоящее время»

Министерство юстиции России пригрозило ограничить деятельность телеканала «Настоящее время» из-за того, что в нем содержатся «признаки выполнения функций иностранного агента». Об этом сообщается в письме Минюста, поступившем на телеканал.

Наш телеканал получил письмо от Минюста РФ о "возможном ограничении деятельности" в Россииhttps://t.co/2J6LUXsgVY pic.twitter.com/29U2HQTDY4 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) November 15, 2017

«Доводим до вашего сведения, что в ближайшее время в законную силу могут вступить поправки в законодательство РФ, принятые во втором и третьем чтениях Государственной Думой, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой информации, действующих на территории Российской Федерации, иностранными агентами», — говорится в документе.

Аналогичное письмо из Минюста получило «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Документ был направлен ведомством через несколько часов после принятия закона Госдумой, несмотря на то, что он еще не принят Советом Федерации и не подписан президентом, а следовательно, не вступил в силу, уточняет телеканал.

Ранее стало известно, что иностранным СМИ, которые откажутся выполнять обязанности, которые на них возлагаются после попадания в список иноагентов, может грозить уголовная ответственность.

Напомним, 15 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов.

После вступлении закона в силу Минюст сможет признавать иноагентом «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица», получающие деньги от иностранных источников.

В Госдуме уточнили, что норма не будет распространяться на российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала.