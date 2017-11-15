«Дождь» рассказал о жалобе епископа Шевкунова Путину на творчество Серебренникова

Наместник Сретенского монастыря епископ Тихон Шевкунов в беседах с президентом Владимиром Путиным «выражал недовольство» творчеством Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Когда это произошло, о каких именно произведениях Серебренникова говорил с Путиным епископ и что тот ему ответил, не уточняется.

Близкий к ФСБ источник рассказал телеканалу, что руководство этого ведомства также знало о «неприятии Шевкуновым творчества Серебренникова». Соответсвенно, недовольство епископа могло «повлиять на решение о начале оперативных мероприятий» по делу Серебренникова.

По данным телеканала, Сретенский монастырь «часто посещают офицеры ФСБ».

Один из собеседников Дождя уточнил, что отец Тихон сохраняет близкие отношения с Путиным, хотя доподлинно неизвестно, является ли епископ духовником президента. Отец Тихон имеет формальный статус одного из советников Путина: он входит в президентский Совет по культуре и искусству и в его президиум.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, высказывал ли Шевкунов недовольство деятельностью Серебренникова.

«Это вопрос, который касается частной жизни президента», — сказал Песков.

Отец Тихон также отказался от комментариев.

Напомним, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».