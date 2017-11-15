В Софреде решили составить «Черную книгу» вмешательств во внутренние дела страны

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует составить «Черную книгу» вмешательств в суверенные дела государств с указанием стоящих за этим лиц. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов, сообщает РИА Новости.

«Мы планируем к июню составить „Черную книгу“ вмешательств в суверенные дела государств, а также завести „Доску позора“, то есть персонально назвать людей, которые в силу своих конъюнктурных интересов формируют фальшивые новости, потом настраивают общественное мнение, и как итог — страна получает санкции», — сказал сенатор.

Сенатор добавил, что эти интересы могут привести к осложнению отношений у ядерных держав.

«Мы попытаемся вывести на чистую воду тех, кто ведет мир к катастрофе», — отметил Климов, добавив, что для США такие действия уже давно стали инструментом внешней политики.

Ранее в Совете Федерации обвинили США в намерении повлиять на итоги выборов в России, которые прошли 10 сентября. По мнению Климова, вмешательство было организовано путем финансирования отдельных кандидатов.