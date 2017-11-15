Новая газета

Путин провел переговоры с руководителями ДНР и ЛНР

Политика

Президент России Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. 

В ходе переговоров лидеры обсудили инициативу главы общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР.

«Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами, — сказал Песков. – Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, главы ДНР и ЛНР также «обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

Ранее Медведчук обратился к Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными. Они встретились в подмосковной Истре во время посещения президентом России Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Путин пообещал провести переговоры с руководителями ДНР и ЛНР. 

Теги:
переговоры, лнр, днр, путин
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