Путин провел переговоры с руководителями ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров лидеры обсудили инициативу главы общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР.

«Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами, — сказал Песков. – Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, главы ДНР и ЛНР также «обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

Ранее Медведчук обратился к Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными. Они встретились в подмосковной Истре во время посещения президентом России Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Путин пообещал провести переговоры с руководителями ДНР и ЛНР.