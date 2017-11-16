Художник Петр Павленский объявил сухую голодовку в тюрьме

Российский художник-акционист Петр Павленский, задержанный за поджог банка, проводит сухую голодовку во французской тюрьме. Об этом он сообщил в письме, которое опубликовал в фейсбуке его друг Марат Гельман.

«Сегодня 10 день сухой голодовки. Я никогда не думал, что мне придется с этим столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо. Ведь эти суды принимают решение о лишении человека свободы. Для большинства это решение оказывается судьбоносным»,— говорится в письме.

Павленский заявил о необходимости бороться с этой ситуацией. Он также выразил сожаление в связи с тем, что вместе с ним в тюрьме оказалась его соратница Оксана Шалыгина.

Ранее суд в Париже оставил под стражей Павленского и Шалыгину, которых задержали после поджога здания Банка Франции.

Их адвокат Доминик Бейретер-Минков заявляла, что Павленский в течение 12 дней держал сухую голодовку, чтобы выразить свой протест против того, что 18 октября так называемый juge des libertés («судья по вопросам задержания») принимал решение за закрытыми дверями, без участия публики и прессы. Позднее российский галерист Марат Гельман сообщил, что голодовка прекращена, «Петр и Оксана едят и в форме».

Напомним, полиция задержала Павленского в середине октября. Художник призывал к «Великой Французской революции», потому что «банкиры заняли место монархов».

Художник объяснил свои действия желанием вызвать «революционный пожар по всему миру».

Изначально Павленский находился в полицейском психиатрическом стационаре, после экспертизы его отправили под стражу и поместили в одиночную камеру.

В мае власти Франции выдали убежище Петру Павленскому. В январе он вместе с семьей уехал из России из-за опасений стать обвиняемым по уголовным делам.