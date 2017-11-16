Совет WADA отказался восстанавливать в правах РУСАДА

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах, сообщает ТАСС. Такое решение ставит под угрозу участие российской сборной в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчане.

Причиной отказа стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления: признание результатов доклада Макларена и предоставление доступа к пробам мочи, хранящимся в московской лаборатории.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что комитет по соответствию искусственно придумывает причины не восстанавливать РУСАДА. По его словам, упреки в адрес российской организации — это анекдот.

«Мы согласны с тем фактом, что антидопинговая система в России дала существенный сбой, это признано, в том числе, высшим руководством нашей страны», — сказал он. По его мнению, государство не причастно к допинговой системе в России.

Жуков добавил, что решение WADA не помешает российским спортсменам участвовать в любых соревнованиях и его не надо увязывать с предстоящим решением Международного олимпийского комитета.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор признал, что была проделана большая работа по восстановлению РУСАДА, но этого не достаточно.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что решение совета учредителей WADA было принято заранее, главным судьей был Джонатан Тейлор, а не руководство организации. По его словам, решения должны принимать другие люди.

Ранее СМИ сообщали о возможном отстранении России от Олимпиады 2018 года из-за того, что WADA не собирается восстанавливать РУСАДА в правах.

Следственный комитет России заявил, что WADA не нашло подтверждения версии о существовании в России государственной допинговой программы. WADA назвало заявления СК неверными.

Напомним, что расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

В результате Паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Играх в 2016 году. Олимпиаду в этом году из-за обвинений в допинге пропустили сборные России по легкой и тяжелой атлетике.