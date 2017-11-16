В Госдепе заявили о неправильном толковании Россией закона об иноагентах

В России неправильно истолковывают американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA), который обеспечивает прозрачность, но не ограничивает свободу слова и не препятствует распространению информации. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Госдепа США.

«Как мы говорили своим российским собеседникам, FARA обеспечивает транспарентность, не ограничивая право на свободу слова. Закон не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрации [в качестве иноагента], упоминания при распространении материалов о том, что это делается от имени иностранной стороны, и учета информации», — сказал он.

По его словам, американский закон не препятствует реализации права на свободу слова, не регулирует содержание распространяемой информации и не ограничивает осуществление лоббистской деятельности.

Накануне Госдума приняла поправку, согласно которой Минюст сможет признавать иностранными агентами зарубежные СМИ, которые попадают под определения «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица», получающие деньги от иностранных источников.

Согласно законопроекту, СМИ-иноагенты должны сопровождать свои материалы маркировкой «иностранный агент», а также предоставлять в Минюст дополнительную финансовую отчетность о поступлении денег из-за границы.

Закон стал ответом на требование США зарегистрировать RT в качестве иностранного агента.

Минюст уже отправил уведомление о новых поправках «Настоящему времени», «Радио Свобода», «Idel. Реалии» и «Голосу Америки».