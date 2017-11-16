Стали известны все участники ЧМ-2018 по футболу

Сборная Перу завоевала последнюю оставшуюся путевку на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, выиграв у Новой Зеландии в ответном стыковом матче со счетом 2:0. Таким образом, стали известны все 32 участника Чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте турнира.

На чемпионате выступят команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

Россия как хозяйка турнира в финальную стадию попадает автоматически.

Ранее стало известно, что один из самых титулованных участников чемпионата мира сборная Италии впервые за 60 лет пропустит турнир.

Напомним, что матчи чемпионата мира-2018 пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Турнир будет длиться почти месяц: с 14 июня по 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.