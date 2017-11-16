Стали известны все участники ЧМ-2018 по футболу
Сборная Перу завоевала последнюю оставшуюся путевку на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, выиграв у Новой Зеландии в ответном стыковом матче со счетом 2:0. Таким образом, стали известны все 32 участника Чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте турнира.
Все 3⃣2⃣ участника #ЧМ2018 определены! pic.twitter.com/sfyjnnqsnw— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 16, 2017
На чемпионате выступят команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.
Россия как хозяйка турнира в финальную стадию попадает автоматически.
Ранее стало известно, что один из самых титулованных участников чемпионата мира сборная Италии впервые за 60 лет пропустит турнир.
Напомним, что матчи чемпионата мира-2018 пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Турнир будет длиться почти месяц: с 14 июня по 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.