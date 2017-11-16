Принадлежащая миллиардеру Рыболовлеву картина «Спаситель мира» кисти да Винчи была продана за рекордные 450 млн долларов

В Нью-Йорке на аукционе Christie’s принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана за 450,3 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Картина Да Винчи стала самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся как на аукционе, так и в ходе приватной сделки. Ее цена в несколько раз превысила стоимость полотна «Избиение младенцев» Рубенса, которое было продано за 77 млн долларов, и считалось самой дорогой картиной по части старых мастеров.

Стартовая цена картины да Винчи составляла 100 миллионов долларов и в ходе торгов увеличилась в более, чем в четыре раза. Торги за да Винчи продолжались около 20 минут.

Предыдущий владелец «Спасителя мира» бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев приобрёл ее в 2013 году за 127,5 млн долларов, а затем обвинил в мошенничестве арт-дилера, который незадолго до этого купил картину только за 80 миллионов. Имя нового владельца картины не называется.

Картина «Спаситель мира» была написана примерно в 1500 году. Долгое время она считалась утраченной и впервые была выставлена на аукцион Sotheby’s в 1958 году. Тогда картину продали всего за 45 фунтов, поскольку ее авторство еще не было окончательно установлено, и картину отнесли к «школе да Винчи».