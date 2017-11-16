Мерил Стрип восхитилась работой Фельгенгауэр, Иоффе и Гессен

Актриса Мерил Стрип во время церемонии International Press Freedom Award со сцены заявила, что восхищается работой Татьяны Фельгенгауэр, Юлии Иоффе и Марии Гессен. Трансляция премии опубликована на странице премии в фейсбуке.

«И никогда не было более увлекательного и опасного времени, чтобы быть журналистом-расследователем. Особенно, конечно, для женщин. Разные женщины в разных профессиях стоят за правду. Я восхищаюсь этими людьми, потому что я не по-настоящему храбрый человек», — сказала она.

Затем актриса сказала, что восхищается работой журналисток Норы Эфрон, Меган Туи, Марии Гессен, Юлии Иоффе.

В своей речи Стрип также упомянула Мирославу Бич и Татьяну Фельгенгауэр. Она добавила, что журналисты часто подвергаются нападениям или давлению за свою расследовательскую деятельность.

International Press Freedom Award – журналистская премия, которая вручается за «мужество при защите свободы слова».

Напомним, что 23 октября имеющий двойное гражданство (России и Израиля) Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло замглавреда «Эха» Татьяну Фельгенгауэр.

Журналистку сразу же госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. 3 ноября ее выписали из больницы.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». В качестве версии произошедшего следственные органы рассматривают психологическую нестабильность обвиняемого.