CNN, «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время» могут признать иноагентами в России

Минюст России направил уведомления о возможном признании иноагентами редакциям телеканалов CNN и «Настоящее время», радиостанции «Голос Америки», и проектам «Радио Свободы» — «Idel.реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», а также татаро-башкирской службе издания. Об этом сообщил источник РИА Новости в Минюсте.

В свою очередь, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов рассказал агентству, что иноагентами в России также могут быть признаны еще три проекта «Радио Свободы» — «Фактограф», «Сибирь.Реалии» и «Маршо радио» на чеченском языке.

По словам Морозова, такие меры станут ответом на регистрацию телеканала RT в США в качестве «иностранного агента».

Накануне Госдума приняла поправки в закон об НКО, которые позволяют относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов.

После вступлении закона в силу Минюст сможет признавать иноагентом «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица», получающие деньги от иностранных источников.

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Напомним, идею внесения зарубежных СМИ в реестр иноагентов в Госдуме стали обсуждать после того, как Минюст США потребовал от телеканала Russia Today зарегистрироваться в качестве иноагента. В противном случае Минюст США обещал арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.