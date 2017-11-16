Минюст потребовал отстранить адвоката по делу о теракте в Петербурге за попытку вынести тетрадь из СИЗО

Минюст обвинил адвоката Ольгу Динзе в нарушении закона и потребовал отстранить ее от дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом Динзе рассказала газете «Ведомости».

В министерстве настаивают, что адвокат «незаконно получила от обвиняемого Азимова А. А. тетрадь с записями» и вынесла ее за пределы СИЗО. Жалобу в Минюст написал начальник СИЗО-2 «Лефортово» Алексей Ромашин.

Речь идет об инциденте, который произошел в августе этого года. Тогда сотрудники СИЗО отказались выпускать Динзе после беседы с ее клиентом Акрамом Азимовым, которого обвиняют в организации теракта.

Динзе подала жалобу на действия сотрудников СИЗО, после чего прокуратура подтвердила нарушения, однако в ведомстве заявили, что Динзе также нарушила закон. Адвокат все нарушения с ее стороны отрицает.

По ее словам, она попросила Азимова сформулировать свою позицию на бумаге, так как разговоры в СИЗО может прослушивать ФСБ. И именно эти записи потребовали предъявить, что Динзе сделать отказалась, сославшись на адвокатскую тайну.

Защищающий интересы Динзе, адвокат международной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев рассказал, что обычно у охраны записи на бумаге не вызывает, «но тут в дело вмешалась ФСБ, которая пытается получить абсолютный контроль над обвиняемым». По мнению Динзе, ФСБ пытается оказать давление на ход следствия.

«Ведомости» отправили запрос в Минюст с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа не получили.

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Напомним, трагедия в метро Петербурга произошла днем 3 апреля. Бомба взорвалась в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате пострадали около 102 человека, погибли 15 пассажиров метро и исполнитель теракта.