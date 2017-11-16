В Воронеже суд оштрафовал участников акции памяти Анны Политковской

Центральный районный суд Воронежа оштрафовал участников акции памяти убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской — Татьяну Фролову и Александра Болдырева. Об этом Фролова написала в блоге издания «7×7».

По словам Фроловой, в день проведения акции — 7 октября — все пять гайд-парков в Воронеже оказались заняты под мероприятие «противодействие деструктивной деятельности несистемной оппозиции», организованное Народно-освободительным движением (НОД).

Участники акции памяти Политковской, как пишет Фролова, дистанцировались от активистов НОД и начали свой митинг. Однако вскоре их попросили разойтись, а на двоих участников акции — Фролову и Болдырева составили протоколы. Суд оштрафовал их на пять и десять тысяч рублей соответственно.

Ранее, по данным «ОВД-Инфо», в Ульяновске за возложение цветов в день убийства Политковской суд оштрафовал активистку движения «Открытая Россия».

В Санкт-Петербурге почтить память Анны Политковской 7 октября собрались около 200 человек, они возложили цветы к Соловецкому камню.

Напомним, журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде жилого дома на улице Лесная в Москве.