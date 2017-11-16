Здание приемной Совета Федерации эвакуируют после анонимного звонка

Спасатели эвакуируют сотрудников приемной Совета Федерации на улице Моховая, 7. Об этом «Новой газете» сообщила замначальника управления информации и взаимодействия со СМИ аппарата Совета Федерации Алла Мезенцева.

«Был анонимны звонок, после этого сообщения по требованиям безопасности эвакуируют сотрудников. Идет проверка здания», — сказала Мезенцева.

По адресу приемной Совета Федерации находится здание приемной Госдумы.

В СМИ также появилась информация, что эвакуируют здание Госдумы. Однако источник «Новой газеты» в нижней палате парламента опроверг эту информацию.

Напомним, с 10 сентября в России началась волна звонков о минировании зданий. В результате в десятках городов были эвакуированы сотни тысяч человек.

Эвакуация коснулась в частности Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. По факту звонков были возбуждены уголовные дела.

5 октября СМИ со ссылкой на заявление ФСБ сообщили об установлении личности четырех человек, подозреваемых в звонках о ложном минировании зданий по всей России. По данным ведомства — это россияне, находящиеся за границей.

Только в Москве ущерб от ложных звонков оценили в «сотни миллионов рублей». По информации на 9 ноября, по телефону 102 поступило около 560 звонков о минировании зданий в столице.