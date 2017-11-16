ЦБ рассказал о продаже новых купюр в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала

Дальневосточное главное управление Центробанка России предупредило россиян о продаже в интернете новых банкнот по 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, сообщает ТАСС.

«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Никакой надобности приобретать их нет», – говорится в сообщении ЦБ (цитата по Интерфакс).

В ЦБ подчеркнули, что купюры не являются памятными, их тираж не ограничен.

«Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках», — уточнили в ЦБ.

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В декабре ЦБ планирует начать массовый выпуск новых банкнот и распространять их по всей России. Сейчас же новые купюры поступили в обращение в Севастополе, Москве и на Дальнем Востоке.

Напомним, 12 октября в России начали вводить в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте номиналом 200 рублей изображены Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям в Севастополе. На купюре номиналом 2000 рублей — мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.